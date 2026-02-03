Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde deste domingo (2), no bairro Ladeira, em Juiz de Fora.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, na Rua Onze de Junho, em um aglomerado urbano já conhecido por reiteradas denúncias de tráfico. Durante patrulhamento com foco na repressão ao crime, policiais militares visualizaram dois indivíduos sentados em um escadão, cada um portando sacolas plásticas com substâncias semelhantes a entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram pelo escadão e vielas próximas, mas foram perseguidos e abordados pela guarnição. Após buscas pessoais e varredura no imóvel e nas imediações, os militares localizaram grande quantidade de drogas, dinheiro e celulares.

Material apreendido

R$ 1.811,00 em dinheiro

216 pedras de crack

79 porções de maconha tipo “ice”

63 porções de maconha

04 aparelhos celulares

Os adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material recolhido.

Tags:

Crack | De | Delegaci | Droga | Drogas | Maconha | Polícia