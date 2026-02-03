Um homem de 50 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair no interior de um bueiro de captação de águas pluviais que estava com a tampa quebrada, nessa segunda-feira (3), em Juiz de Fora.

Duas guarnições, sendo uma de salvamento e outra de resgate, foram acionadas para o atendimento. No local, os militares constataram que a vítima se desequilibrou e caiu dentro do bueiro, que possui aproximadamente 1,50 metro de profundidade e 0,60 metro de largura, permitindo o acesso de apenas um socorrista por vez.

Com o uso de técnicas de salvamento em altura, o homem foi imobilizado e retirado com segurança, sob monitoramento constante dos sinais vitais. Após o resgate, ele apresentava suspeita de fraturas no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, além de luxação e escoriações generalizadas.

A vítima foi estabilizada e encaminhada ao HPS, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Tags:

bombeiros | Bueiro | Resgate