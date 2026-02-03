Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animal na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Linhares, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada na Rua Diva Garcia e atendida pela Polícia Militar de Meio Ambiente.

A PM foi acionada após denúncia feita pelo vereador Victor Paulo de Oliveira (PSB), informando que um homem estaria tentando matar um cachorro a pauladas. No local, os militares encontraram o cão escondido dentro de sacos de lixo, coberto por papelões e entulhos, agonizando, porém ainda com vida. O autor, que apresentava sinais de embriaguez, confessou ter agredido o animal com a intenção de matá-lo, alegando que o cão estaria doente.

O cachorro foi socorrido imediatamente e encaminhado à Clínica Veterinária São Lázaro. De acordo com laudo preliminar, o animal apresentava traumatismo craniano com sangramento nasal, desidratação severa, magreza extrema (caquexia), infestação de pulgas e carrapatos, além de ferimentos graves na região anal.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e responderá pelo crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei 9.605/98. Também foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 2.894,95.

