A Ansal Juiz de Fora iniciou a fase de testes de um painel digital com previsão do tempo de espera dos ônibus, instalado na Avenida Getúlio Vargas, em frente à loja Sr. Granel, no ponto das linhas 700.

O equipamento informa, em tempo real, a estimativa de chegada dos coletivos, oferecendo mais praticidade, transparência e previsibilidade aos usuários do transporte público. A tecnologia contribui para a redução do tempo de espera nos pontos, melhor planejamento da rotina e mais conforto e segurança para os passageiros.

Segundo a empresa, o painel está em fase experimental e a expectativa é que, em breve, outros pontos da cidade também recebam a tecnologia, como parte das ações voltadas à modernização da mobilidade urbana em Juiz de Fora.

Tags:

Avenida | Getúlio vargas | IPA