A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou um cronograma de substituição de hidrômetros em diversos bairros de Juiz de Fora, com previsão de execução até o dia 21 de fevereiro. A ação contempla áreas das regiões Nordeste, Leste, Norte e Oeste do município e tem como finalidade tornar mais precisa a medição do consumo mensal de água, além de reduzir os índices de perdas registrados pela companhia.

De acordo com a Cesama, a troca segue as orientações da Portaria nº 155/2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que recomenda a substituição dos hidrômetros a cada sete anos, em função da vida útil do equipamento. No entanto, para garantir maior confiabilidade na leitura, a companhia adota um prazo inferior ao estabelecido pela norma.

A partir deste período, o serviço passa a ser executado exclusivamente por equipes próprias da Cesama, sem a atuação de empresas terceirizadas. Com isso, as substituições poderão ocorrer de forma integrada a outras demandas operacionais, inclusive durante plantões realizados aos fins de semana.

O cronograma está organizado por datas e regiões da cidade. Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, os trabalhos ocorrem em bairros das regiões Nordeste, Leste e Norte. De 5 a 7 de fevereiro, a substituição avança por áreas da Região Norte. Entre os dias 9 e 14, o serviço segue em outros bairros da mesma região, e, de 16 a 21 de fevereiro, a ação chega à Região Oeste, abrangendo bairros residenciais, áreas universitárias e distritos.

A Cesama orienta os moradores a ficarem atentos à presença das equipes devidamente identificadas e reforça que a substituição do hidrômetro não gera cobrança direta ao consumidor. Em caso de dúvidas, a população pode buscar atendimento pelos canais oficiais da companhia.

Tags:

Hidrômetro