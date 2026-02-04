A Câmara Municipal de Juiz de Fora definiu, na tarde desta terça-feira (03), a composição das Comissões Temáticas Permanentes para o exercício de 2026. Ao todo, são 20 comissões, formadas por três membros efetivos e um suplente, escolhidos por votação entre os vereadores. A presidência de cada colegiado é definida entre os integrantes eleitos.

As comissões são responsáveis por analisar e emitir pareceres sobre os projetos de lei antes da votação em plenário, garantindo maior aprofundamento técnico das propostas. Além disso, atuam na fiscalização do Poder Executivo e no debate de temas de interesse da sociedade juiz-forana.

Entre os colegiados definidos estão as comissões de Legislação, Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira; Educação e Cultura; Saúde Pública e Bem-Estar Social; Urbanismo, Transporte, Trânsito e Acessibilidade; Direitos Humanos e Cidadania; Segurança Pública; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entre outras.

Os trabalhos das comissões terão início conforme o calendário legislativo de 2026, acompanhando a tramitação dos projetos apresentados ao longo do ano.

Comissões | Comissões Permanentes | Composição das comissões permanentes