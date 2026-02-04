A Cesama realiza, nesta quarta-feira (04), a instalação de uma descarga na Rua Honório Antônio da Silva, nº 447, no bairro Tupã, em Juiz de Fora. Os serviços acontecem entre 8h e 12h.

Para a execução da obra, será necessário fechar a saída do Reservatório Zona A, o que pode comprometer temporariamente o abastecimento de água no bairro, localizado na região da Cidade Alta.

A companhia informa ainda que imóveis com caixa d’água dimensionada para reserva mínima de 24 horas, conforme determina o artigo 42 da resolução ARISB-MG nº 185/2022, não devem ser impactados pela interrupção.

