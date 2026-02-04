A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante, na terça-feira (03), um homem de 37 anos, proprietário de uma tabacaria localizada em um shopping center no Centro de Juiz de Fora. O estabelecimento era utilizado como fachada para a venda de drogas sintéticas.

A prisão foi resultado de investigações do Núcleo de Inteligência Policial da Delegacia Regional, iniciadas a partir do monitoramento de redes sociais. Durante a ação, os policiais encontraram drogas sintéticas, cocaína e materiais usados para o tráfico no comércio.

Em seguida, a equipe foi até a residência do suspeito, onde apreendeu comprimidos de ecstasy, MDMA em cristais, cocaína, cloreto de etila, balança de precisão, invólucros para embalo, dinheiro e um celular.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

