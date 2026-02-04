A forte chuva que atingiu Juiz de Fora na noite desta terça-feira (3) provocou uma série de ocorrências e mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 13 ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo cinco escorregamentos de talude, uma infiltração em parede, dois desabamentos de muros de divisa, uma trinca em parede, uma trinca em laje e um caso de alagamento.

Em um intervalo de 24 horas, os volumes de chuva foram considerados elevados em diferentes regiões do município. O maior acumulado foi registrado no Distrito Industrial, com 135,93 milímetros. No Centro, o volume chegou a 104,21 milímetros, enquanto no bairro Chapéu D’Uvas foram contabilizados 103,55 milímetros. Já em Igrejinha, o acumulado foi de 96,48 milímetros, e no bairro Monte Castelo, 85,83 milímetros.

O Corpo de Bombeiros, realizou ao longo de toda a terça-feira o monitoramento e o atendimento de ocorrências em Juiz de Fora e nos municípios da área de articulação, em razão do alto volume de chuvas. Entre os atendimentos registrados, houve o corte de uma árvore que caiu em via pública no Morro da Glória. Na Avenida dos Andradas, as equipes foram acionadas para uma possível vítima em veículo em área alagada, mas, após verificação no local, foi constatado que não havia veículo nem pessoas em situação de risco. No Mergulhão, foi identificado um processo de alagamento, sem registro de intercorrências.

Segundo a corporação, não houve acionamentos relevantes relacionados a ocorrências típicas da corporação decorrentes das chuvas. As equipes seguem em estado de alerta e monitoramento contínuo, prontas para atender eventuais demandas que possam surgir em função das condições meteorológicas. Em caso de emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

INMET emite alerta de perigo para chuvas intensas e ventos fortes em Juiz de Fora

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo, válido a partir das 9h45 desta quarta-feira (4) até as 23h59 de sexta-feira (6). O alerta prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos fortes, com rajadas que podem variar de 60 a 100 km/h. Entre os riscos potenciais estão alagamentos, quedas de galhos de árvores, cortes de energia elétrica e descargas elétricas.

O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em situações de emergência, os contatos indicados são a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Tags:

Alerta | Chuva