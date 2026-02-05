A Funalfa, abriu nesta terça-feira (04) as inscrições para o Edital de Ocupação do Teatro Paschoal Carlos Magno – 1º semestre de 2026. O chamamento vai selecionar projetos que integrarão a programação do espaço entre os meses de abril e julho.

O edital contempla propostas nas áreas de teatro, dança, música, circo, audiovisual, contação de histórias, artes integradas, entre outras linguagens. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, do Brasil ou do exterior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro, exclusivamente por meio de formulários on-line da Funalfa.

Entre os destaques do edital está o incentivo a ações de formação de espectadores, como oficinas, debates e atividades de mediação cultural. Propostas que incluam esse tipo de iniciativa poderão ter condições mais vantajosas na divisão da bilheteria.

A seleção será realizada por uma comissão formada por representantes da Funalfa e da sociedade civil. O resultado final está previsto para o início de março. Todas as regras, critérios e documentos exigidos estão disponíveis no edital publicado pela Fundação.

Tags:

Ocupação | Teatro | Teatro Paschoal Carlos Magno