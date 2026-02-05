A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta quinta-feira (5) os resultados finais do Módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) 2026 e do Vestibular de Música. As listas com os nomes dos candidatos aprovados já estão disponíveis para consulta.

Os candidatos classificados para ingresso no primeiro semestre devem realizar a pré-matrícula on-line entre os dias 6 e 9 de fevereiro. O envio da documentação para a efetivação da matrícula deve ser feito entre os dias 11 e 13 de fevereiro, conforme orientações da Coordenação de Registros Acadêmicos.

Nesta edição, foram ofertadas 2.256 vagas em cursos dos campi de Juiz de Fora e 400 vagas no campus avançado de Governador Valadares.

A universidade também informou que haverá divulgação de editais de reclassificação e de vagas ociosas ao longo do semestre. Já as notas dos Módulos I e II do PISM serão divulgadas no dia 7 de maio, com o resultado final previsto para 27 de maio.

Tags:

Música | Vestibular