Juiz de Fora realiza, ao longo do mês de fevereiro, a formação presencial do Pacto Mineiro pela Alfabetização, iniciativa voltada ao fortalecimento da alfabetização nos primeiros anos do Ensino Fundamental e à recomposição das aprendizagens dos alunos da rede pública.

Na rede municipal de ensino, os encontros acontecem nos dias 7, 21 e 28 de fevereiro, com carga horária total de 24 horas, distribuídas nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h. Já para a rede estadual e para municípios da região, a formação está prevista para os dias 3, 19 e 20 de fevereiro, com a mesma carga horária.

As atividades serão conduzidas por profissionais que atuam como multiplicadores e que participaram, no último ano, da formação do Pacto Mineiro pela Alfabetização realizada em Belo Horizonte. Após essa etapa, os educadores passaram por momentos de alinhamento e discussão dos conteúdos que serão trabalhados com as equipes escolares.

O Pacto Mineiro pela Alfabetização é uma política pública do Governo de Minas Gerais, com recursos federais, que tem como objetivo garantir a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além de fortalecer as aprendizagens dos estudantes do 3º ao 5º ano.

A formação está organizada em duas frentes: uma voltada aos professores do 1º e 2º anos, com foco nos processos de alfabetização, e outra destinada aos docentes do 3º, 4º e 5º anos, com ênfase na recomposição das aprendizagens, seguindo as diretrizes educacionais vigentes.

Tags:

alfabetização | pacto