A Justiça determinou que a Prefeitura de Juiz de Fora, apresente informações detalhadas sobre as multas aplicadas no sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Área Azul. A administração municipal terá dez dias para fornecer os dados solicitados.

O Acessa entrou em contato com a PJF e aguarda retorno.

A decisão atende a um pedido do vereador Sargento Mello (PL) que questiona a falta de transparência na divulgação das autuações realizadas no estacionamento rotativo da cidade. Entre as informações que deverão ser apresentadas estão a quantidade de multas aplicadas, os tipos de infrações registradas e a forma como a fiscalização é realizada nas áreas onde o sistema funciona.

O estacionamento rotativo é utilizado em diversas regiões do município e, segundo usuários, há dúvidas frequentes sobre os critérios adotados para a aplicação das penalidades. Motoristas relatam dificuldades para compreender como as infrações são registradas e como podem acessar essas informações.

Com a decisão judicial, o objetivo é garantir maior clareza na gestão do serviço e permitir que a população tenha acesso aos dados relacionados às multas e à fiscalização da Área Azul. A medida busca reforçar a transparência das ações do poder público e facilitar o acompanhamento do funcionamento do sistema por parte dos cidadãos.

Justiça | Multa | Prefeitura