Um preso de 44 anos foi encontrado morto no Cerep, nesta quinta-feira (05), em Juiz de Fora. De acordo com informações da ocorrência, equipes do Samu constataram o óbito no local.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), "o suspeito havia sido admitido no Ceresp no dia 3 de fevereiro e tinha passagens pelo sistema prisional desde 2008. A unidade abriu procedimento interno e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte".

O homem havia sido preso acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 10 anos, no bairro Cruzeiro do Sul.

