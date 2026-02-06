Estudantes da rede pública de ensino de Juiz de Fora que utilizam o Passe Livre Estudantil devem realizar o cadastramento obrigatório para garantir a gratuidade no transporte coletivo urbano durante o ano letivo de 2026.

Após a distribuição dos cartões, as instituições de ensino serão responsáveis pela entrega das credenciais aos alunos. O benefício assegura o deslocamento gratuito entre a residência e a unidade escolar.

O cadastro deve ser feito pela plataforma on-line da Prefeitura de Juiz de Fora ou presencialmente em qualquer unidade do Diga. Para a solicitação, é necessário utilizar comprovante de matrícula referente a 2026. Estudantes que ainda não possuem o documento atualizado devem aguardar a liberação para concluir o pedido.

A documentação será analisada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que informará sobre a entrega do cartão após a aprovação. O acompanhamento do processo pode ser feito diretamente pela plataforma.

Após receber o cartão, o estudante deverá realizar o desbloqueio por meio do cadastramento da biometria facial, etapa obrigatória antes do uso do benefício. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo Atlas Mob, disponível para Android e iOS, conectado ao sistema de bilhetagem eletrônica.

A biometria garante o uso exclusivo do cartão pelo estudante beneficiado e permite o monitoramento de possíveis irregularidades. A foto deve ser feita com boa iluminação e enquadramento adequado do rosto.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem procurar a Astransp, na Rua Espírito Santo, 296, no bairro Poço Rico, ou entrar em contato pelo telefone (32) 2104-8531, além das unidades do Diga.

