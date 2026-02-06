Moradores do bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora, poderão acessar serviços da assistência social neste sábado (7), das 9h às 12h, durante mais uma edição do Cras Móvel. A ação será realizada no Centro de Convivência Barreira do Triunfo, localizado na Rua Professor Mozart Teixeira Filho, e contará com atendimento da equipe do Cras Benfica.

Durante o atendimento itinerante, a população poderá realizar inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), receber orientações técnicas, além de solicitar encaminhamento para a emissão gratuita de segunda via de documentos. Também serão prestadas informações e realizados cadastros em programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para ser atendido, é necessário apresentar os documentos originais de CPF, RG e comprovante de residência. No caso de inscrição ou atualização no CadÚnico, também devem ser apresentados documentos originais e cópias de todos os integrantes da família, incluindo CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.

