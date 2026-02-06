O fim de semana em Juiz de Fora pode ser marcado por chuva intensa, trovoadas e risco elevado de transtornos, segundo alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os avisos indicam perigo e grande perigo entre esta sexta-feira (6) e o domingo (8), com previsão de volumes expressivos de chuva e ventos fortes.

Sábado (7)

No sábado, o tempo permanece instável durante todo o dia, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, desde a manhã até a noite. As temperaturas variam entre 20 °C e 29 °C, com umidade elevada, entre 70% e 100%. Os ventos sopram fracos, mas podem ocorrer rajadas intensas associadas às áreas de instabilidade.

Para o período, o INMET mantém alerta de perigo para chuvas intensas, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados de 50 a 100 mm por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia e descargas elétricas.

Domingo (8)

No domingo, a instabilidade continua. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, com temperaturas em leve queda. A mínima prevista é de 19 °C, e a máxima chega a 26 °C. A umidade do ar segue alta, variando entre 80% e 100%.

Além do alerta de chuvas intensas, segue em vigor um aviso de grande perigo para acumulado de chuva, com previsão de volumes superiores a 100 mm por dia ou mais de 60 mm por hora. O cenário eleva significativamente o risco de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas vulneráveis.

Orientações

Diante do cenário de risco elevado, a recomendação é permanecer em local abrigado, evitar enfrentar o mau tempo e não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento. Sempre que possível, deve-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia e observar sinais de instabilidade em encostas.

Em caso de inundação, a orientação é proteger os pertences, mantendo-os em locais elevados ou envolvidos em sacos plásticos. Situações de emergência devem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

