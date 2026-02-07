A Cemig realizará, nesta segunda-feira (09), uma manutenção programada na rede elétrica na região do distrito de Torreões. Os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 9h e 16h.

De acordo com a Cesama, a interrupção no fornecimento de energia pode impactar o funcionamento da captação de água na região, o que pode comprometer o abastecimento.

A companhia destaca ainda que imóveis com caixa d’água com capacidade de reservação para, no mínimo, 24 horas não devem sentir os efeitos da interrupção, conforme determina a resolução ARISB-MG nº 185/2022.

Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | água