O vereador Marlon Siqueira (MDB) apresentou um projeto de lei que propõe reconhecer Juiz de Fora como cidade do Pré-Carnaval. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o turismo, estimular a geração de emprego e renda e valorizar a diversidade cultural e a participação popular nas manifestações carnavalescas que antecedem a data oficial da festa.

A proposta também prevê a inclusão do Pré-Carnaval no Calendário Oficial de Eventos do município, além da realização de ações institucionais de promoção, divulgação e desenvolvimento da festividade.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que o pré-carnaval contribui para a projeção da imagem da cidade como um destino acolhedor, culturalmente diverso e economicamente dinâmico, além de impulsionar o turismo sustentável e a valorização da identidade cultural local.

“Diante da relevância cultural e dos benefícios econômicos e turísticos proporcionados pelo pré-carnaval, entende-se que a aprovação deste Projeto de Lei representa um importante avanço para o desenvolvimento de Juiz de Fora”, afirmou Marlon Siqueira.

O projeto ainda será analisado pela Câmara Municipal.