Um acidente envolvendo um ônibus do transporte urbano e um veículo de passeio foi registrado na manhã deste sábado (07), por volta das 10h15, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.

No local, os militares encontraram duas vítimas no carro. Uma delas já estava fora do veículo, com ferimento corto-contuso na cabeça e escoriações nos braços. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, foi imobilizada e encaminhada ao Samu.

A segunda vítima ficou presa no interior do automóvel e precisou ser resgatada com técnicas de salvamento veicular. Os bombeiros estabilizaram os veículos e expandiram o teto do carro para retirar a pessoa com segurança. Após o resgate, a vítima foi imobilizada e repassada ao Samu.

Houve vazamento de óleo na pista, e serragem foi espalhada para evitar novos acidentes. O ônibus estava parado no ponto no momento da colisão e nenhum passageiro ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e ficou responsável pelos procedimentos de praxe. Após eliminar os riscos, o Corpo de Bombeiros encerrou o atendimento e retornou à unidade.

