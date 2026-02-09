Uma laje de uma residência no bairro Teixeiras desabou na manhã desta segunda-feira, após as chuvas, deixando uma família ilhada no segundo pavimento do imóvel. A ocorrência foi atendida após acionamento da Defesa Civil de Juiz de Fora.

A família que morava no segundo andar, composta por um casal e três filhos, foi retirada com segurança com o auxílio de uma escada e encaminhada para um abrigo disponibilizado pela Assistência Social.

Já a família que residia no primeiro pavimento, formada por um casal e um filho, também foi retirada do local e encaminhada para a casa de familiares.

O acesso ao beco onde a residência está localizada foi interditado devido ao risco de novos desabamentos. Não houve registro de feridos.

Ao todo, três pessoas ficaram desalojadas e cinco ficaram desabrigadas.

Tags:

Desabamento | laje