A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) entregou, nesta sexta-feira (06), 294 pistolas Glock calibre 9mm aos policiais civis do 4º Departamento, em Juiz de Fora. Os armamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar e fazem parte do processo de modernização do parque bélico da instituição.

Durante a solenidade, autoridades destacaram a redução da criminalidade na região em 2025 e a importância da renovação dos equipamentos para o trabalho policial. A chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, afirmou que cerca de 80% do efetivo já utiliza armas novas, com a meta de alcançar 100% até 2027.

O evento contou com a presença de representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e parlamentares que destinaram os recursos para a aquisição.

