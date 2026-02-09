A Cesama realiza, nesta terça-feira (10), uma manutenção na tubulação de recalque da Estação Elevatória de Água Tratada Terras do Comendador, em Juiz de Fora. Os trabalhos ocorrem entre 8h e 12h e exigem a interrupção temporária do funcionamento da estação.



Com isso, o fornecimento de água pode ser afetado na localidade, situada na Região Nordeste da cidade. A Cesama orienta os moradores a economizarem água até a normalização do sistema, prevista para ocorrer até a noite desta terça-feira.



A companhia destaca que imóveis com caixas d’água com capacidade de reservação para, no mínimo, 24 horas não devem sentir os efeitos da interrupção, conforme estabelece a resolução ARISB-MG nº 185/2022.





