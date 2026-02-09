Juiz de Fora inicia a semana sob alerta para chuvas intensas, segundo avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os comunicados, válidos entre esta segunda-feira (9) e a terça-feira (10), indicam desde perigo potencial até grau de perigo, com previsão de volumes significativos de chuva e ventos fortes.

Segunda-feira (9)

Nesta segunda, o tempo permanece fechado ao longo de todo o dia, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à tarde, além de chuva contínua à noite. As temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C, com umidade elevada, chegando a 100%. Os ventos sopram fracos, mas podem ocorrer rajadas mais intensas associadas às áreas de instabilidade.

Para o dia, o INMET mantém dois alertas simultâneos. O primeiro, de perigo potencial, prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O segundo, de grau de perigo, indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados de 50 a 100 mm por dia, além de ventos que podem atingir 100 km/h, aumentando o risco de alagamentos, queda de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Terça-feira (10)

Na terça-feira, a instabilidade continua. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente pela manhã e à noite. As temperaturas ficam entre 20 °C e 27 °C, com tendência de leve elevação na máxima. A umidade do ar segue alta, com mínima de 70%.

Tendência para o restante da semana

Entre quarta (11) e sexta-feira (13), o tempo segue instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, intercaladas por períodos de nebulosidade. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C, mantendo o padrão de calor moderado e alta umidade típico do período.

Orientações

Durante os períodos de chuva intensa e rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e reduzir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Sempre que possível, deve-se desligar o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

