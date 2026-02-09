Uma chuva intensa que caiu na tarde desta segunda-feira (9) provocou alagamentos em diversas regiões de Juiz de Fora, causando transtornos no trânsito e mobilizando equipes da Defesa Civil e de órgãos municipais. Em menos de uma hora, estações meteorológicas da cidade registraram volumes elevados de precipitação, com índices superiores a 50 milímetros em alguns bairros.

Os maiores acumulados foram registrados em Spinaville (51 mm), Alphaville (50,8 mm) e São Pedro (50 mm). No Centro, o volume chegou a 37,7 mm, enquanto o bairro Milho Branco acumulou 35,9 mm no mesmo intervalo de tempo.

Os reflexos da chuva foram sentidos em diferentes pontos da cidade. No bairro Marumbi, uma árvore caiu sobre a Rua Joaquim Marques Coimbra, comprometendo o tráfego de veículos. A Empav foi acionada e uma equipe se deslocou para realizar a retirada. Já no bairro Caeté, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de queda de árvore em via pública, que causou obstrução parcial do trânsito.

FOTO: Defesa Civil - Reprodução

A Defesa Civil também emitiu alerta para motoristas que trafegam pela Avenida Brasil, na região do bairro Mariano Procópio, próximo à Rua Feliciano Pena, onde houve registro de alagamento. A Rua Feliciano Pena permanece em situação crítica, sendo monitorada pela Defesa Civil e pela SMU. Também foi registrado alagamento no córrego Humaitá, no bairro Jardim Natal, na altura da Rua Tomaz Gonzaga. Na região próxima à Praça Clodesmidt Riani, a água chegou a escoar e, até o último levantamento, não havia mais pontos de alagamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ao longo do dia foram atendidas diversas ocorrências relacionadas a riscos estruturais, enxurradas, movimentação de massa e queda de árvores, todas resolvidas sem registro de vítimas. Também foram realizadas vistorias preventivas em árvores nos bairros Borboleta e Progresso, devido ao risco causado pelo solo encharcado.

No bairro Bonfim, uma árvore caiu sobre uma residência, sem deixar feridos. As equipes adotaram as medidas de segurança necessárias para evitar novos riscos. Já nos bairros Monte Castelo e Bom Pastor, moradores ficaram temporariamente impedidos de sair de casa devido ao grande volume de enxurradas provenientes de taludes, situação que foi normalizada após o fim da chuva.

Ainda conforme os Bombeiros, no bairro Santa Rita foi registrado um escorregamento de talude, quando um grande volume de água desceu por uma encosta localizada nos fundos de uma residência em nível superior, provocando o acúmulo de água e massa em um imóvel em nível inferior. A ocorrência foi controlada e não houve vítimas.

De acordo com os órgãos municipais, a expectativa é de que a drenagem melhore gradualmente com a redução do nível do Rio Paraibuna, favorecendo o escoamento da água nas áreas mais afetadas. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população redobre a atenção durante períodos de chuva intensa, especialmente em áreas com encostas, árvores de grande porte e histórico de alagamentos, e acione os órgãos competentes sempre que identificar situações de risco.

FOTO: Mídias Digitais - Reprodução

