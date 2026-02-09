Na manhã desta segunda-feira (09), o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a uma ocorrência de escorregamento de massa na Rua João Francisco Monteiro, nº 440, no bairro Santa Cecília. Um talude apresentou movimentação de solo, bloqueando o acesso a uma residência e comprometendo as condições de entrada e saída do imóvel.

Diante do risco de novos deslizamentos, agravado pela previsão de continuidade das chuvas, os bombeiros realizaram a retirada preventiva dos moradores. Um homem de 64 anos e uma mulher de 67 anos foram desalojados e encaminhados para a casa de familiares. Não houve registro de vítimas.

A Defesa Civil esteve no local e interditou o imóvel devido à instabilidade do terreno.