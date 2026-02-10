Juiz de Fora registrou um volume de chuva excepcional nos primeiros dias de fevereiro. Em apenas nove dias, foram acumulados cerca de 300 milímetros de precipitação, o que representa 170% do volume esperado para todo o mês. Na tarde desta segunda-feira (09), aproximadamente 50 milímetros de chuva caíram em apenas 40 minutos, elevando o risco de deslizamentos de terra e inundações.

A situação mais crítica foi registrada na Rua Feliciano Pena, no bairro Mariano Procópio. O grande volume de água proveniente do córrego Democrata, aliado ao nível elevado do rio Paraibuna, impediu o escoamento, provocando represamento e alagamentos na Avenida Brasil e na própria Rua Feliciano Pena.

A Defesa Civil segue monitorando a área e realizando vistorias. A via permanece interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O Demlurb está de prontidão para iniciar os trabalhos de limpeza assim que o nível da água baixar.

Por volta das 18h, a água começou a drenar na Rua Feliciano Pena, e as equipes continuam atuando no local para avaliação dos impactos.

