Está aberto até 22 de março o prazo para credenciamento de pareceristas do setor cultural em Juiz de Fora. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Prefeitura Ágil, na aba Protocolos, selecionando o Edital de Credenciamento de Pareceristas 2025. Podem se inscrever profissionais de todo o país.



O edital, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, seleciona pessoas físicas ou MEIs com experiência na área cultural para análise técnica de projetos, currículos e trajetórias em editais de premiação, bolsas e fomento da Funalfa. Os credenciados integrarão o Banco de Pareceristas e poderão ser convocados conforme a demanda, sem garantia automática de contratação.



As inscrições podem ser feitas em até três áreas, como artes do espetáculo, audiovisual, música, literatura, cultura popular, patrimônio, mídias digitais e games. Há duas categorias: parecerista de projetos e membro de comissão de seleção.



A remuneração varia de R$ 100 a R$ 120 por projeto avaliado, conforme o valor da proposta, e R$ 5.500 por edital para membros de comissão. O edital terá vigência de 24 meses, com possibilidade de prorrogação.

Tags:

Cultura | Parecerista