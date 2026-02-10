O Mercado Riachuelo, localizado na Avenida dos Andradas, no Centro de Juiz de Fora, foi interditado após sucessivas autuações por obstrução da via pública. A medida foi adotada após o estabelecimento ser flagrado repetidamente com mercadorias expostas sobre o passeio, dificultando a circulação de pedestres.

De acordo com o registro da fiscalização municipal, o mercado recebeu 13 autos de infração ao longo de 2025 pelo mesmo motivo. Em janeiro deste ano, houve uma nova autuação, elevando o total de multas aplicadas para R$74.017,68.

Diante da reincidência e do descumprimento das notificações, o estabelecimento teve as atividades suspensas por 15 dias. A interdição foi realizada pela equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP).

A fiscalização informou que a ação foi motivada pelo acúmulo de infrações e pelo impacto da obstrução da calçada na mobilidade urbana, especialmente em uma das vias mais movimentadas da região central da cidade.

Centro