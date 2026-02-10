O Portal Acessa recebeu, nessa segunda-feira (9), denúncias de frequentadores do Mercado Municipal de Juiz de Fora relacionadas ao acesso aos banheiros do espaço. Os relatos vieram acompanhados de imagens que mostram uma placa afixada na entrada do sanitário com a seguinte orientação: “Para usar o banheiro, pegue a chave com a loja que você realizou sua compra”.

A mensagem gerou questionamentos entre usuários do Mercado, que interpretaram o aviso como uma possível restrição de acesso aos banheiros ou condicionamento do uso à realização de compras nos boxes do local. A situação passou a ser comentada entre comerciantes, clientes e visitantes, levantando dúvidas sobre a forma de funcionamento e gestão dos sanitários em um espaço público.

Em resposta à reportagem, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que não são verdadeiras as informações sobre o fechamento dos banheiros ou sobre a exigência de compra para utilização dos sanitários. Segundo o Executivo, a placa foi afixada em um contexto específico, durante um período de manutenção decorrente de episódios recorrentes de vandalismo, como retirada de torneiras, danos às instalações e depredação dos banheiros.

De acordo com a Prefeitura, essas ocorrências causaram prejuízos ao patrimônio público, interromperam o funcionamento adequado dos sanitários e impactaram diretamente trabalhadores e frequentadores do Mercado. Ainda conforme o esclarecimento, durante todo o período mencionado, ao menos um banheiro permaneceu em funcionamento contínuo.

A administração municipal reiterou que jamais condicionou o uso dos banheiros à compra em qualquer box. A nota também destaca que, durante o período de Carnaval, os sanitários foram utilizados normalmente por foliões e foliãs, já que o Mercado Municipal está localizado entre dois polos da programação carnavalesca da cidade, a Praça da Estação e a Praça Prefeito Tarcísio Delgado.

Outro ponto ressaltado pela Prefeitura é que as medidas adotadas em relação ao uso e à manutenção dos banheiros foram discutidas com os permissionários do Mercado. Segundo o Executivo, havia reclamações frequentes dos comerciantes sobre o uso indevido dos sanitários, o que teria gerado sensação de insegurança para trabalhadores e clientes.

A Prefeitura informou ainda que o Mercado Municipal passou recentemente a operar sob um novo modelo de gestão compartilhada, envolvendo a Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) e a Secretaria de Licitações, Compras e Contratos (Selicon), sob coordenação da secretária de Turismo, Cidinha Louzada. Entre as primeiras medidas adotadas pela nova gestão esteve a rescisão do contrato com a empresa responsável pela limpeza e manutenção do espaço, incluindo os banheiros, por avaliação de que o serviço prestado não atendia às necessidades do Mercado.

Por fim, a Prefeitura reforçou que as ações recentes de organização e proteção, incluindo o fechamento temporário dos banheiros para manutenção, não têm caráter excludente. Segundo o Executivo, as medidas têm como objetivo preservar o Mercado Municipal, que é um bem tombado, histórico e de uso coletivo, pertencente a toda a cidade.

