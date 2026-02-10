A Prefeitura de Juiz de Fora adiou a abertura dos envelopes da licitação que vai definir a nova concessão do transporte coletivo urbano da cidade. A sessão, que estava prevista para esta semana, foi suspensa após a apresentação de questionamentos e impugnações por duas empresas interessadas no certame. O anúncio do adiamento foi feito nas redes sociais da PJF.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Richard Tavares, as manifestações foram protocoladas no último dia do prazo legal para envio de dúvidas. Diante disso, as equipes técnicas da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), em conjunto com a comissão de licitação, irão analisar todos os apontamentos antes da continuidade do processo. A previsão é de que o edital seja republicado nesta sexta-feira (13).

A licitação é realizada na modalidade de concorrência presencial, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, e tem como objeto a concessão para a operação, exploração e manutenção de todo o sistema de transporte coletivo de passageiros em Juiz de Fora por um período de longo prazo. O valor total estimado do contrato é de R$ 7,35 bilhões.

De acordo com a justificativa apresentada pelo município, a opção pela modalidade presencial se deve à complexidade do objeto licitado, que envolve análise detalhada de propostas econômico-financeiras, planos de frota, cronogramas de investimento, renovação de veículos, tecnologias embarcadas e a sustentabilidade financeira do sistema ao longo de décadas.

O edital foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em 5 de dezembro de 2025. O período para recebimento das propostas teve início em 30 de dezembro de 2025.

A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a reanálise dos questionamentos tem como objetivo garantir a segurança jurídica do processo e aprimorar o modelo de concessão do transporte coletivo no município antes do prosseguimento da licitação.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para saber, de forma detalhada, quais foram os questionamentos apresentados pelas empresas que motivaram o adiamento da abertura dos envelopes, assim como quais pontuações ou observações foram feitas pelas participantes no processo licitatório. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno por parte do Executivo municipal.

