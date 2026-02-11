Um militar do Exército Brasileiro foi preso na noite dessa terça-feira (10), após efetuar disparos de arma de fogo em via pública no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento, a viatura policial flagrou o momento em que o homem atirava contra um veículo. Ele foi abordado, contido e conduzido à delegacia. A arma utilizada foi apreendida.

Segundo relato do próprio militar, ele havia recebido uma ligação em que criminosos exigiam pagamento para garantir a segurança do comércio da família. Ainda de acordo com a versão apresentada, os suspeitos mencionaram detalhes sobre sua esposa e filha, o que aumentou a sensação de ameaça.

Ao notar um carro com quatro ocupantes circulando e observando o estabelecimento, o homem afirmou ter acreditado que se tratava dos autores da suposta extorsão. Diante disso, efetuou dois disparos contra o veículo. Não houve registro de feridos.

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral, que vai apurar tanto a veracidade da ameaça relatada quanto a responsabilidade do autor pelos tiros disparados em via pública.

