Uma mulher foi presa e dois adolescentes apreendidos durante operação da Polícia Militar no bairro Vila Resende, em Cataguases, na segunda-feira (09). A ação cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude.

Durante as diligências, os militares localizaram drogas, balanças de precisão, celulares e materiais usados para o tráfico. Um dos adolescentes tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo contido pelos policiais.

Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e apresentados à autoridade policial.

Tags:

operação | Tráfico