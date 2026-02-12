A Cesama realiza nesta quinta-feira (12) uma interligação de rede de água na Rua das Ametistas, no bairro Marilândia. Os trabalhos ocorrem entre 8h e 12h e podem afetar temporariamente o abastecimento nos bairros Marilândia, Nova Califórnia e São Clemente.

A Cesama orienta os moradores a economizarem água até a normalização do sistema, prevista para a noite desta quinta-feira. A companhia informou que imóveis com caixa d’água dimensionada para ao menos 24 horas não devem sentir os impactos da interrupção.

