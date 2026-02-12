Um homem ficou ferido após ser atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora, em frente à Cesama.

Segundo o Samu, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e apresentava sangramento no ouvido esquerdo. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao HPS.

O Consórcio Via JF informou que o acidente envolveu um coletivo da linha 114 e ocorreu por volta das 9h30. Equipes de apoio prestaram atendimento inicial até a chegada do Samu. A Polícia Militar registrou a ocorrência e aguarda a realização da perícia.

O consórcio afirmou que apura o caso, presta apoio à família da vítima e colaborará com as autoridades.

Tags:

Atropelamento | Avenida | BR | C | Ferido | Homem