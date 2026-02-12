A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (13), a Operação Carnaval 2026. Entre zero hora de sexta-feira e 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (18), a PRF vai direcionar toda a sua força de trabalho para o monitoramento e a fiscalização da malha federal, com foco na segurança viária e atenção permanente e redobrada às infrações responsáveis pelos acidentes mais letais, como a mistura álcool e direção, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

A PRF trabalha com a expectativa de grande movimento nos corredores rodoviários que levam aos destinos mais procurados no Carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Também é aguardado fluxo intenso de veículos no sentido oposto, pois além das festas tradicionais que ocorrem em várias cidades do interior, muitas pessoas viajam em busca de descanso nos dias de folia.

“Cada feriado no Brasil tem suas características e peculiaridades, mas o Carnaval é de longe o evento mais associado ao consumo de bebidas alcoólicas em larga escala. O problema é quando o motorista tomado pelo álcool assume a direção de um veículo, transformando-o numa arma letal”, defende o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. “Por isso o rigor na fiscalização e a tolerância zero com motoristas que insistem em beber e dirigir, colocando em risco a própria vida e a das famílias que usam as rodovias federais para seus deslocamentos”, conclui.

Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 3,5 milhões de testes de alcoolemia e autuou mais de 7.900 motoristas por conduzir veículos nas rodovias federais sob efeito de álcool. Outros 43 mil foram notificados por recusarem o teste do etilômetro, média de 51 flagrantes por dia, apenas em BRs.

O reforço nesse tipo de fiscalização teve início antes mesmo da chegada do período carnavalesco, quando a PRF lançou, no último dia 30 de janeiro, o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito. Nessa data, a PRF realizou, em todo o Brasil, 22.845 testes de alcoolemia, autuou 47 condutores por embriaguez ao volante, 368 por recusa ao teste que detecta a presença de álcool no organismo. Além das infrações de trânsito, 157 pessoas foram detidas por apresentarem teor de álcool no organismo ou sinais de embriaguez que caracterizam crime de trânsito.

MULTIPARCERIAS

Carnaval sem Trauma - Além do esforço operacional, para este feriado a PRF retomou uma parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), e juntas vão realizar a campanha Carnaval sem Trauma, cujo objetivo é salvar vidas por meio da conscientização, tendo como foco central a alcoolemia.

De acordo com Marcos Musafir, médico ortopedista e coordenador da campanha, mesmo em pequenas quantidades o álcool compromete funções essenciais para a condução segura de veículos, pois atua diretamente no sistema nervoso central, reduzindo a capacidade de atenção, alterando o tempo de reação e prejudicando a coordenação motora. O álcool também afeta o julgamento, favorecendo decisões impulsivas e a falsa sensação de controle.

“O carnaval é marcado pelo aumento do número de ocorrências, muitas delas com consequências graves e irreversíveis, como lesões musculoesqueléticas, traumas raquimedulares, amputações e mortes”, explica o Dr. Musafir. “Para cada vida perdida, existem milhares de sobreviventes que passam a conviver com consequências permanentes. Fraturas complexas, lesões na coluna, traumatismos cranianos e amputações fazem parte da rotina dos serviços de ortopedia e traumatologia durante o Carnaval”, esclarece.

O médico alerta que as sequelas dos acidentes de trânsito, muitas vezes, são irreversíveis. “Muitos desses pacientes têm suas trajetórias interrompidas. Jovens que deixam de estudar, trabalhadores que perdem sua capacidade laboral, famílias que passam a depender de cuidados contínuos. O impacto é emocional, social e financeiro. O trauma não termina no momento do acidente. Ele se estende por meses, anos e, em muitos casos, por toda a vida”, conclui o especialista da SBOT.

Importunação sexual - Em apoio à campanha do Ministério das Mulheres contra a agressão, assédio ou importunação sexual de mulheres no Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai instalar faixas da campanha em seus postos nas 27 capitais, com o propósito de ampliar o alcance da campanha de combate à violência contra a mulher durante o período festivo.

Utilizando o serviço “Ligue 180”, a iniciativa visa lembrar a população sobre a importância de denunciar qualquer forma de agressão contra mulheres através da Central de Atendimento à Mulher. A mensagem central da campanha é "Se liga, ou eu ligo 180. Governo do Brasil: do lado das mulheres, contra a violência no Carnaval". A distribuição do material está prevista para esta semana, às vésperas do período carnavalesco, em ações de caráter educativo.

Pule, Brinque e Cuide - A campanha "Pule, Brinque e Cuide" do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para o Carnaval 2026 foca na proteção integral de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente seguro e respeitoso. A ação mobiliza foliões contra a violência sexual, trabalho infantil e venda de bebidas a menores, utilizando o Disque 100.

Condutas para uma viagem segura:

Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do condutor.

Respeite os limites de velocidade e obedeça a sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via.

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação. Em caso de descumprimento, o condutor poderá ter a viagem interrompida até a regularização da infração.

Ultrapasse sempre pela esquerda, somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança.

Mantenha distância segura do veículo à frente, a fim de se evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas.

Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos, próximos a passarelas e às margens das rodovias.

Leve alimentos leves e água para situações como congestionamentos e interdições.

Com chuva, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente. Se necessário, pare, mas fora do acostamento.

Motociclista e passageiros devem usar o capacete sempre. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, que provocam o chamado “ponto cego”. Não trafegue próximo a caminhões, pois o deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta.

Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

