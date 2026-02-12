Um advogado, um policial militar e outra pessoa, não identificada, foram presos em Juiz de Fora durante a segunda fase da operação “Prenda-me Se For Capaz”, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Polícia Militar. Eles são suspeitos de integrar um grupo acusado de obstruir investigações contra organizações criminosas.

A ação foi realizada na segunda-feira (9) e incluiu ainda o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em Juiz de Fora e no município de Chácara. A 2ª Vara Criminal de Juiz de Fora também expediu mandado de prisão contra um ex-prefeito de Chácara, que não foi localizado e é considerado foragido.

De acordo com o Ministério Público, após a primeira fase da operação, realizada em fevereiro de 2025, foi apresentada denúncia contra cinco pessoas por associação criminosa. O grupo seria responsável por monitorar atividades policiais por meio de vazamento de informações sigilosas e por tentar desestimular investigações com acusações consideradas falsas contra agentes públicos.

Ao receber a denúncia, o juiz responsável pelo caso determinou a prisão de quatro dos acusados e autorizou o cumprimento dos mandados de busca.

O caso segue sob investigação na Justiça de Juiz de Fora.

Tags:

operação | Policial