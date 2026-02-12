Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (12) após cair de aproximadamente quatro metros de altura na Rua Jorge Knoop, no bairro Progresso, Zona Leste de Juiz de Fora. Ele realizava a poda de bananeiras no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , a vítima utilizava uma escada apoiada em uma árvore quando ocorreu a queda. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o homem caído no chão, em parada cardiorrespiratória e sem sinais de hemorragia externa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, seguindo os protocolos de atendimento. Os profissionais tentaram reverter o quadro por cerca de 30 minutos, mas o óbito foi constatado no local.

A Polícia Militar também compareceu para as providências necessárias, e os familiares foram informados.

