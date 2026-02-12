Duas manutenções programadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) nesta sexta-feira (13) podem impactar o abastecimento de água em bairros das regiões Nordeste e Oeste de Juiz de Fora, segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).

A primeira intervenção ocorre entre 9h e 13h e atinge a rede elétrica que atende a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Nova Gramado. Com isso, o funcionamento da captação pode ser afetado no bairro Nova Gramado, na Região Nordeste.

A segunda manutenção está prevista entre 9h e 12h, na área da EEAT Mirante. Nesse caso, o fornecimento de água pode sofrer alterações nos bairros Chalés do Imperador, Mirante Morro do Cristo e Clube do Papo, na Região Oeste da cidade.

A Cesama orienta que os moradores economizem água durante o período das intervenções. A previsão é que o abastecimento seja restabelecido de forma gradual até a noite desta sexta-feira.

De acordo com a companhia, imóveis que possuem caixa d’água com capacidade de armazenamento suficiente para pelo menos 24 horas — conforme determina norma da agência reguladora — não devem ser afetados.

Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | água | Bairro | Bairros