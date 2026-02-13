O Carnaval 2026 vai alterar de forma significativa o transporte coletivo no Centro de Juiz de Fora. A partir das 16h dos dias 14, 15 e 17 de fevereiro, diversas linhas terão itinerários modificados e pontos tradicionais de embarque e desembarque serão temporariamente desativados por causa dos desfiles no Circuito Júlio Guedes, Roza Cabinda/Praça da Estação e em vias próximas.

Entre os pontos suspensos durante a interdição da Avenida Francisco Bernardino, no trecho entre a Rua Benjamin Constant e a Travessa Dr. Prisco, estão locais na Praça da República, Rua Pinto de Moura, Rua da Bahia, Travessa Dr. Prisco, Praça da Estação, Rua São Sebastião e Rua Ângelo Falci. As mudanças afetam linhas dos prefixos 100, 300, 400, 500, 600 e 700.

Com a suspensão dos pontos no entorno da Praça da Estação, os passageiros deverão utilizar paradas alternativas principalmente nas avenidas Presidente Itamar Franco, Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas. Durante os desvios, os motoristas estão autorizados a realizar embarque e desembarque em todos os pontos existentes ao longo dos novos trajetos. Também foi liberada, de forma excepcional, parada na Praça Deputado Clodesmidt Riani.

A recomendação é que os usuários saiam de casa com antecedência, verifiquem previamente o novo local de embarque e fiquem atentos à sinalização provisória. O tempo de viagem pode ser maior nos horários de evento. Após a liberação das vias, os itinerários serão retomados gradualmente.

Banda Daki amplia bloqueios

No sábado, 14 de fevereiro, a realização da Banda Daki, a partir das 9h, provocará a maior operação especial de desvios do período. Haverá interdição total em trechos importantes da Avenida Barão do Rio Branco, da Avenida Presidente Itamar Franco e da Passarela do Samba na Avenida Brasil.

Com isso, corredores estruturais do transporte deixam de operar normalmente durante boa parte do dia. O fluxo de passageiros será concentrado principalmente nas avenidas Getúlio Vargas, Presidente Itamar Franco e na margem esquerda da Avenida Brasil.

A operação especial atinge praticamente todos os prefixos do sistema, incluindo linhas que ligam bairros como São Mateus, São Pedro, Zona Norte e Região Leste ao Centro.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, após o encerramento da Banda Daki e a reabertura das vias, o transporte coletivo volta gradualmente ao funcionamento habitual.

Com a soma dos desvios dos blocos e da Banda Daki, o Centro de Juiz de Fora terá uma das maiores operações especiais de trânsito e transporte já realizadas durante o Carnaval.

Carnaval | Linhas | Ônibus