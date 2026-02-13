A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou como será o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o Carnaval, entre sábado (14) e quarta-feira (18). Haverá mudanças na coleta de lixo e na programação do transporte coletivo, enquanto serviços essenciais seguem em regime de plantão.

Coleta de lixo

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) realizará coleta normal no sábado (14), na segunda-feira (16) e na quarta-feira (18), incluindo coleta domiciliar e seletiva.

No domingo (15) e na terça-feira (17), não haverá coleta de lixo na cidade. Na terça, os ecopontos também estarão fechados.

O órgão manterá equipes de plantão todos os dias para atendimentos emergenciais, especialmente em caso de chuvas.

Abastecimento de água

A Cesama funcionará em regime de plantão durante todo o período, do sábado (14) até a quarta-feira (18). Solicitações podem ser feitas pelos telefones 115 ou 0800 115 3232.

Defesa Civil

A Defesa Civil mantém atendimento 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados, pelo telefone 199, para situações de urgência e emergência.

Trânsito e transporte

Os agentes de transporte e trânsito atuarão normalmente no monitoramento e na fiscalização viária, com reforço de equipes para apoio aos eventos de Carnaval. O contato pode ser feito pelo telefone (32) 2104-7400.

Já os ônibus circularão com a seguinte programação:

Sábado (14): horários de sábado

Domingo (15): horários de domingo (com gratuidade)

Segunda-feira (16): horários de sábado

Terça-feira (17): horários de domingo

Quarta-feira (18): horários de dias úteis

Em Juiz de Fora, a tarifa não é cobrada aos domingos e feriados nacionais. Como o Carnaval é ponto facultativo e não feriado nacional, a passagem será cobrada normalmente na segunda e terça-feira, com exceção do domingo, quando há gratuidade.

