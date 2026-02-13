O Parque Municipal de Juiz de Fora vai oferecer uma programação especial e gratuita durante o Carnaval, com atividades voltadas principalmente para crianças e famílias. O espaço funcionará normalmente entre os dias 14 e 17 de fevereiro e ficará fechado apenas na quarta-feira de cinzas (18), para manutenção.

Na segunda-feira (16), será realizado o “Parque em Folia – Bloquinho Infantil”, com músicas, dança, brincadeiras e concurso de fantasias. A participação é destinada a crianças de até 12 anos. O credenciamento começa às 13h30 e as atividades têm início às 14h.

Já na terça-feira (17), o Complexo Aquático receberá um aulão de hidroginástica aberto ao público, às 10h. A atividade é gratuita e não exige inscrição prévia, mas é obrigatório apresentar a carteirinha de acesso às piscinas.

As carteirinhas são emitidas na recepção do parque, de terça a sábado, das 8h às 16h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h. É necessário apresentar foto 3x4 recente, documento de identidade e comprovante de residência.

O Parque Municipal fica na Rua do Contorno, nº 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona diariamente das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. O local é atendido pelas linhas de ônibus 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), identificadas com a indicação “Via Parque Municipal”.

