O Carnaval em Juiz de Fora será marcado por calor, tempo abafado e predomínio de nuvens ao longo dos quatro dias de festa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas ficam elevadas, com máximas entre 30°C e 32°C, e variação de nebulosidade durante o período.

Sábado (14)

O sábado começa com muitas nuvens, máxima de 31°C e mínima de 18°C. À tarde, o céu segue encoberto, e à noite a previsão indica poucas nuvens, favorecendo eventos ao ar livre. A umidade varia entre 40% e 100%, com ventos fracos.

Domingo (15)

No domingo, o céu permanece com muitas nuvens durante todo o dia, e a temperatura máxima também chega a 31°C, com tendência de leve elevação. O calor e a alta umidade mantêm a sensação de abafamento.

Segunda-feira (16)

A segunda-feira terá muitas nuvens ao longo do dia, com temperatura entre 18°C e 30°C. A umidade mínima sobe para 50%, reforçando o tempo úmido típico do verão.

Terça-feira (17)

Encerrando o Carnaval, a terça-feira segue com muitas nuvens e períodos de maior instabilidade, e a máxima pode atingir 32°C, a mais alta do feriado.

De forma geral, o Carnaval em Juiz de Fora será de céu predominantemente nublado e calor intenso, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva em parte dos dias.

