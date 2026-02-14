O Poder Judiciário determinou o bloqueio imediato de bens e valores da Autoescola Manchester, em Juiz de Fora, para garantir o ressarcimento de consumidores prejudicados pela interrupção das atividades da empresa. A decisão é da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais, vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e atende a pedido do Procon.

Foi autorizado o bloqueio de até R$68.085,44 em contas bancárias do Centro de Formação de Condutores Manchester LTDA. A decisão também permite a restrição administrativa sobre veículos registrados em nome da empresa, impedindo venda ou transferência.

Segundo o Procon, a medida busca assegurar que, ao final do processo, existam recursos suficientes para indenizar alunos que pagaram por serviços não concluídos ou que foram interrompidos após o fechamento da unidade.

O órgão orienta que os consumidores guardem toda a documentação relacionada ao caso, como contratos, comprovantes de pagamento, inclusive via PIX ou boleto, e registros de conversas por aplicativos de mensagens. Quem ainda não formalizou reclamação deve procurar atendimento no Procon para receber orientações sobre os procedimentos necessários.

Fechamento sem aviso

De acordo com o Procon, ao longo de 2025 foram registradas nove reclamações contra a Autoescola Manchester, principalmente por demora ou dificuldade na devolução de valores, pedidos de reembolso e retenção indevida de quantias.

Em 7 de novembro de 2025, alunos e funcionários foram surpreendidos com o fechamento repentino da unidade, localizada na Avenida dos Andradas, sem aviso prévio ou esclarecimentos adequados. O caso passou a ser acompanhado pelo órgão de defesa do consumidor, que ingressou com a ação judicial para resguardar os direitos dos clientes afetados.