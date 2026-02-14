A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em bebês, já está disponível para gestantes em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Juiz de Fora, além do Vacimóvel e do Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA). A imunização é destinada a todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, sem restrição de idade, e deve ser aplicada em dose única por gestação.

A vacinação ocorre nas UBSs de Benfica, Bairro Industrial, Centro Sul, Grama, Jardim Esperança, Jóquei Clube II, Linhares, Manoel Honório, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Rita, Santo Antônio, São Pedro e Vila Ideal.

Nas 18 UBSs, as salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h. No Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente, localizado na Rua São Sebastião, 772/776, o atendimento ocorre às segundas, quartas e sextas, das 8h às 13h, e às terças e quintas, das 8h às 11h. Já a programação do Vacimóvel pode ser consultada mensalmente no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina é gratuita e de acesso universal, podendo ser aplicada mesmo fora da UBS de referência da gestante. É recomendado apresentar documento de identidade e cartão de vacinação, mas a ausência desses itens não impede o atendimento. Informações como CPF e data de nascimento são suficientes para realizar o cadastro no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS).

A bronquiolite é uma infecção que atinge as pequenas vias aéreas dos pulmões e afeta principalmente bebês e crianças menores de 2 anos, com maior risco nos primeiros meses de vida. O VSR é responsável por cerca de 75% a 80% dos casos e por grande parte das internações por infecções respiratórias nessa faixa etária.

Os sintomas incluem coriza, tosse, respiração acelerada, esforço para respirar e, nos quadros mais graves, dificuldade para mamar e queda na oxigenação, podendo levar à internação. A vacinação durante a gestação é considerada a forma mais eficaz de proteger o bebê nos primeiros meses de vida, período em que ele é mais vulnerável às complicações da doença.

