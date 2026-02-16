A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza no próximo dia 26 de fevereiro, às 9h, uma audiência pública para discutir as metas fiscais da Prefeitura referentes ao terceiro quadrimestre de 2025. O encontro será no plenário da Casa e contará com a participação de vereadores e representantes do Executivo.

A apresentação das metas fiscais é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e ocorre regularmente nos meses de fevereiro, maio e setembro. Durante a audiência, serão detalhados dados da execução orçamentária e financeira do município, permitindo a análise das receitas, despesas e do equilíbrio das contas públicas.

O objetivo é garantir transparência e possibilitar que o Legislativo exerça a função de fiscalização, além de abrir espaço para que a população acompanhe a situação financeira da cidade.

Moradores interessados em participar podem se inscrever até 30 minutos após o início da audiência, diretamente com a Assessoria de Cerimonial e Eventos Institucionais, no hall de entrada do plenário. Também será possível enviar perguntas e sugestões pelo WhatsApp da Câmara, pelo número (32) 99183-0706, dentro do mesmo prazo.

3º quadrimestre | Câmara | Câmara Municipal | Metas Fiscais