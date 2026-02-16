A semana em Juiz de Fora será marcada por variação de nebulosidade, calor e retorno gradual das pancadas de chuva, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas permanecem típicas de verão, com máximas entre 28°C e 31°C e alta umidade do ar.

Segunda-feira (16)

A segunda começa com muitas nuvens e temperatura entre 18°C e 31°C. À tarde, há possibilidade de chuva isolada, mas o céu segue predominantemente nublado ao longo do dia. A umidade varia entre 40% e 100%, e os ventos são fracos.

Terça-feira (17)

Na terça, o cenário é semelhante. O dia terá muitas nuvens pela manhã, abertura de poucas nuvens à tarde e aumento da nebulosidade à noite. A mínima permanece em 18°C, e a máxima chega a 30°C. A umidade mínima sobe para 50%, mantendo a sensação de tempo abafado.

Quarta-feira (18)

A partir de quarta-feira, a instabilidade aumenta. A previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C, com umidade elevada ao longo do dia.

Quinta-feira (19)

Na quinta, o tempo fica ainda mais instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva mais frequentes. A máxima cai para 28°C, enquanto a mínima sobe para 20°C, mantendo o padrão de alta umidade.

Sexta-feira (20)

Encerrando a semana, a sexta-feira terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 20°C e 29°C. A tendência é de leve elevação na máxima.

De forma geral, a semana será de céu predominantemente nublado, calor moderado e aumento gradual das chuvas a partir da metade do período, exigindo atenção para possíveis pancadas mais intensas, especialmente entre quarta e sexta-feira.

Tags:

Calor | céu nublado | Chuva | juiz de fora | Semana