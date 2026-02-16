Uma marquise desabou na Rua Evaristo da Veiga, número 245, no bairro Benfica, em Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (16). Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram que a estrutura havia cedido parcialmente. Os militares atuam no corte das ferragens que permaneceram expostas, para eliminar riscos e evitar novos desabamentos.

A Defesa Civil de Juiz de Fora foi comunicada e enviou uma equipe para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias. A área segue sob monitoramento para garantir a segurança de moradores e pedestres.

