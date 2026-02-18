A Real Grandeza é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval de Juiz de Fora. A apuração das notas aconteceu nessa terça-feira (17), no Teatro Paschoal Carlos Magno, com a presença de representantes das escolas, da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

No Grupo de Apoio, o título ficou com a Unidos do Ladeira. Os desfiles foram realizados em dois dias no Circuito Júlio Guedes e reuniram grande público, com a avenida cheia e clima de tranquilidade.

No Grupo Especial, a classificação final foi: 1º Real Grandeza, 2º Rivais da Primavera e 3º Mocidade Alegre de São Mateus. Já no Grupo de Apoio, a ordem foi: 1º Unidos do Ladeira, 2º Roseira da Zona Sul e 3º União das Cores.

A edição de 2026 marcou o retorno das escolas de samba de Juiz de Fora à avenida, reforçando a retomada da tradição carnavalesca na cidade.

Tags:

Carnaval