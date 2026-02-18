Juiz de Fora está sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), válidos entre as 10h desta quinta-feira (19) e as 10h de sexta-feira (20). Os avisos indicam risco de chuvas intensas e tempestade, com possibilidade de transtornos em diferentes regiões da cidade.

O primeiro comunicado é de grau de perigo para chuvas intensas, com previsão de precipitação entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. Há risco de queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Também está em vigor um alerta de perigo potencial para tempestade, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Nesse caso, o risco é considerado menor, mas ainda há possibilidade de danos pontuais, como queda de árvores e alagamentos localizados.

Orientações

Durante rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, quando possível, e evitar o uso de equipamentos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Alerta | Chuva | chuvas intensas | juiz de fora | Tempestade